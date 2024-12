Kanal 2 näitas valeväiteid esitavat filmi. Telekanal jäi lootma vaataja võimele infot sorteerida

Filmis „Kliimafilm: külm tõde“ esitatakse valeväiteid ja graafikuid, millega on manipuleeritud või mida on omistatud valedele allikatele.

Eile õhtul oli Kanal 2 eetris film „Kliimafilm: Külm Tõde“ („Climate: The Movie“), mida näidati kokkuleppel Isikuvabaduse Sihtasutusega. Dokumentaalfilmi nime all esitletud teoses käsitletakse telekanali kodulehe kohaselt „kliima-alarmismi põhiteese ning antakse neile maailmas tuntud ja tunnustatud teadlaste suu läbi hävitav hinnang“. Eesti Päevaleht on aga varasemalt kajastanud, et tegelikkuses propageeritakse filmis väiteid, mis ei vasta tõele.