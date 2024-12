Eesti nõustub EL-i eesmärgiga vähendada 2040. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 90%, kuid kindlatel tingimustel

Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul on heitgaaside vähendamise eesmärk üllas, aga selleks et vähendada heidet 90%, on vaja Euroopa Liidus kasutusele võtta uut tehnoloogiat, sest vastasel juhul käib Euroopa Komisjoni pakutud eesmärk Eestile üle jõu.