JÄÄTMEREFORM | Soomlaste süsteem tagab neile puhtad jäätmed, ent enamik prügi jõuab ikka ahju

Soome keskkonnaministeeriumi kliima ja keskkonnakaitse vanemspetsialist Johanna Routio rääkis, et Soome valis sellise süsteemi, sest nende põhiseaduse kohaselt on igal kodanikul õigus tervislikule keskkonnale. „See on teenus, mis peab toimima igal pool, igas kohas ja igal ajal, mistõttu peab selle eest hoolitsema kohalik omavalitsus,“ rääkis ta. Kuna tegemist on eluks vajaliku teenusega, mis pole aga alati kasumlik, korraldab selle toimimist riik.