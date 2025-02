Saksamaa julgeolekuraport. Kliimamuutused ohustavad Euroopa Liidu püsimist

Kolmapäeval avaldatud julgeolekuraportist selgub, et kliimamuutuse destabiliseeriv mõju suurendab rännet ja toiduainete hindu, nii et Euroopas võib tekkida majanduslik ja poliitiline murrang. Raporti autorid hoiatavad, et temperatuuri tõusu ebavõrdne mõju võib Euroopa Liidu lõhkuda, sest lõunapoolsed riigid kannatavad kliimamuutuste tõttu teistest rohkem.