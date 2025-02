Riik toetab jäätmeteket vähendavaid tegevusi kümne miljoni euroga

Riigi jäätmekavas on eesmärk, et 2030. aastaks peavad kõik Eesti turule lastavad pakendid olema kas ringlussevõetavad või korduskasutatavad.

Riigi jäätmekavas on eesmärk, et 2030. aastaks peavad kõik Eesti turule lastavad pakendid olema kas ringlussevõetavad või korduskasutatavad. Ohutu materjaliringluse suurendamiseks on oluline sellega arvestada juba pakendite disainimisel ja tootmisel. Seetõttu toetab riik tegevusi, mis aitavad vähendada pakendijäätmete teket, muuta pakendeid kestliku disaini abil paremini ringlusse võetavaks ja asendada ühekorrapakendeid korduskasutuslahendustega.