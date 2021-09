KUULA SAADET | Kuidas pürgida taastuvenergiaga nulli poole?

Enefit Green on Eesti Energia tütarettevõte, mis tegeleb taastuvenergeetika arendamisega. Teatavasti kuulutas Eesti Energia käesoleva aasta kevadel välja ambitsioonika missiooni jõuda oma teekonnaga nulli – muutuda täielikult süsinikuneutraalseks. Loomulikult plaanitakse nii-öelda nullilahendusi pakkuda ka klientidele ja kogukondadele, et ühiselt kliimaneutraalsemaks muutuda. Selles suures plaanis mängibki olulist rolli Enefit Green. Enefit Green on Kärmase sõnul tegelikult kogu Läänemere regioonis üks suuremaid taastuvenergiatootjaid. Eristutakse just mitmekülgse portfelliga – elektrit toodetakse tuule, päikese, biomassi, vee ja segaolmejäätmete abil. Enefitis töötab kokku 160 töötajat ning tegutsetakse nii kodus kui ka mujal. Näiteks ettevõtte 22 tuuleparki toodavad rohelist energiat Eestis ja Leedus, päikeseparke on 38, asukohaga nii Eestis kui Poolas.