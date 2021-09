Kahe aastakümnega on autoga töölkäijate arv kahekordistunud

„Praegu räägitakse, et rattateid ehitatakse sõiduteede ja autokasutajate arvelt. Aga selle lause saame vastupidi pöörata ja hoopis öelda, et autokasutuse kasv on tulnud kõigi teiste liiklejate arvelt – vähendades nende ohutust, mugavust ja mõjutades liiklejate tervist,” märkis üle kümne aasta linnalise liikuvusega tegelenud Marek Rannala. Sama kinnitas transpordiameti liikuvusekspert Mari Jüssi: autoga liiklejate arv on kasvanud jalgsi ja ühissõidukitega liiklevate inimeste arvelt.

Kui 21 aastat tagasi käis jalgsi, ühissõiduki või rattaga tööl 64% eestlasi, siis üle-eelmiseks aastaks oli selliseid inimesi ligi poole vähem – 38%. Riigi 15 aasta transpordi arengukavas on nüüd seatud eesmärk, et autokasutajate hulk peab järgmise 14 aasta jooksul tugevasti vähenema. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostatud dokumendis on kirjas, et 2035. aastal peab autoga tööl käijate osakaal vähenema 40%-ni.