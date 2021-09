Edgar-Kaj Velbri: kalli elektrihinna põhjus on põlevkivielekter, mitte rohepööre

Tuleb mõista, et rohepööre ei ole probleem, vaid üks võimalik lahendus tegelikule probleemile - globaalsele soojenemisele, mille on põhjustanud kasvuhoonegaaside emissioonide kontrollimatu kasv. Seega ei ole rohepööre eesmärk omaette, vaid just globaalne soojenemine on tegelik põhjus, miks me maksustame keskkonnamahukat tootmist ja keskendume taastuvate energiaallikate eelisarendamisele. Sellise maksustamise eesmärk on, et põlevkivielektri tootja maksaks kinni enda tekitatud keskkonnamõjud. Samuti tähendab see, et võimalike alternatiividena põlevkivielektrile ei olegi meil valida muu, kui tuumaenergeetika ja rohepöörde vahel või moel või teisel neid kahte kombineerida.

Globaalne soojenemine ei ole teemana üles kerkinud eile ega täna. Ometigi avastame alles nüüd, et me ei ole tagajärgedega tegelemiseks valmis. Olukorras, kus teame juba ammu, et keskkonnamahuka tootmise päevad on loetud, ei ole tehtud vajalikke otsuseid tootmismahtude asendamiseks. Tänased kõrged elektrihinnad ei ole seega mitte taastuvenergeetika „süü“, vaid pikaajalise kroonilise alarahastamise ja riiklike prioriteetide puudumise tulemus.

Eeltoodut arvestades ei ole rohepööre ja sellega kaasnenud kõrged elektrihinnad mitte probleem, vaid tagajärg. Seda kinnitab lihtne aritmeetika – ulatuses, milles Eestis on korraldatud vähempakkumisi taastuvenergia tootmisvõimsuste lisamiseks, on seda tehtud arvestusega, et toetuse summa koos elektri turuhinnaga ei tohi ületada 93 eurot/MWh. Teisisõnu oleks toetuse määr ümmargune null ka tänasest kolmandiku võrra madalamate elektrihindade juures. Huvi vähempakkumiste vastu on olnud ülisuur, mis näitab, et taastuvenergeetika on konkurentsivõimeline ka tänasest oluliselt madalamate elektrihindade juures.

Peame arendama energiasalvestust