FOTOD | 134. noorte kliimastreik. „Kogu minu eluaja on poliitikud tegevusetult istunud."

"Poliitikud teadsid 20 aastat tagasi, et elektrihind läheb kõrgeks. Nüüd on see käes. Riigijuhtidel on aeg tunnistada, milline on nende vastutus kliimakriisi leevendamisel," sõnas Kertu Birgit Anton, üks Eesti kliimastreikide eestvedajatest.