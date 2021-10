Rekordiline metsaistutamise hooaeg riigimetsas saab väärika finiši sügisistutusega

„Rekordiline taimede arv tähendab ühelt poolt, et taimlad on kasvatanud pisut suurema koguse ilusaid taimi, teisalt aga seda, et metsakasvatajate hea planeerimise ja tublide istutajate abiga saavad kõik need ka metsas mulda. Hooaeg lõpeb kuusetaimede istutamisega, mida oleme nüüdseks sügiseti teinud juba pea kümme aastat,“ selgitab RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.