JÄRGMINE PÕLVKOND | Eluruumide planeerimine ei lähtu inimestest või jätkusuutlikkusest, vaid kasumist

Pikas perspektiivis võib eeldada, et tulevikus muutub inimene paralleelselt muude elu protsessidega paindlikumaks, mobiilsemaks ja vabamaks. Tänasepäeval nelja-viie-toalise eramaja ostmine, et seal elu lõpuni elada, tundub dünaamilises ja kiiresti muutuvas elus juba ebamõistlik variant olevat. Nooruses ei ole vaja palju ruumi; keskealised vajavad kindlasti rohkem ruumi nii kaua, kui lapsed kodust ei lahku; pensionil olles vastupidi väheneb tubade arvu tähtsus. Kuid igas vanuse grupis tugevnevad suure tõenäosusega seosed kogukondade vahel ja sellega kasvab ka nii sotsiaalne kui füüsiline aktiivsus, mis on kergemalt teostatav tihedas linnas. Mida tihedam elukeskkond, seda väiksem keskkonnamõju. Tihe linn tagab ka multifunktsionaalsuse. Multifunktsionaalse linnaruumi potentsiaal on tänapäeval aga täiesti kasutamata ja erinevates piirkondades jätkavad kerkimist monofunktsionaalsed kvartalid.

Loftid, mikrokorterid, parem heliisolatsioon, lisavõimalused taimede kasvatamiseks, jagatud võimalustega puhke- ja tööruumid jne – kõigil neil mitteklassikalistel lahendustel on oma klient. Sellised lahendused nõuavad pikemat projekteerimise perioodi, aga arenduse kogu eelarve raames on see väga väike osa. On ilmselge, et arendaja valib kiiremad ja lihtsamad teed, kui tema huvid lõppevad põhimõtteliselt peale viimase pinna müüki. Kuid suured ja edukad firmad on hakanud pöörama aina rohkem ja rohkem tähelepanu oma mainele, millele mõjuvad edukalt uued, trendikad ja keskkonnaprobleemidega arvestatavad lahendused. Linna või valla arhitektid võivad esimestena ruumide mitmekesisust positiivselt mõjutada, kasutades uute kvartalite planeerimisel täiendavaid uuringuid.

Ühiskonna erisugusus kasvab ja kasvavad ka laenuvõimalused. Nähtamatu, aga kasvav alamgrupp on kinnisvaraturul kõrgharitud ja rohelise mõtteviisiga noored, kes eelistavad kasutada kaugtöö võimalusi ja elada ning töötada rohelises, tihedas ja mugavas asumis, loobudes isiklikust autost ja sellega seonduvatest kuludest. Statistika andmete kohaselt on kaugtöö tegijaid 25–44-aastaste hõivatute seas 24%, mis on tunduvalt vähem kui üle 44-aastaste hulgas.

Kui linnavõimul on passiivne roll linna strateegilises arengus, siis tekib turul üleliigne analoogse parameetritega pind, mis ei rikasta meie linnaruumi ega paku inimestele piisavalt loovruumi – see suurendab omalt poolt sotsiaalset ja majanduslikku segregatsiooni ning rahvas polariseerub loomelinnakute ja magalarajoonide vahel.

Pensioni reformi ja pandeemia tõttu kasvanud Eesti elanike summaarne kapitali maht ainult suurendab olemasolevaid probleeme. Ilma linna kvaliteetse tihendamise ja detsentraliseerimiseta jätkub ka valglinnastumine. Antud olukorras on kõige haavatavamas positsioonis just noored, kellel pole veel vara – eriti need, kes hoolivad keskkonnast ja kliimakriisist, valides kompaktse ja ökonoomse töö- ja elamispinna.

Normatiivid peaksid olema paindlikumad ja kooskõlas rohestrateegiaga

Arendaja kuludes on märgatav osa parkimiskohtadel ja ostja peab maksma igal juhul parkimiskoha eest keskmiselt 10 000 eurot, kohakuti lausa 25 000. Parkimisnormatiivid on viimase kümne aasta jooksul muutunud aina karmimaks ja need on ühised sõltumata erinevate piirkondade identiteedist ja eripärasustest. Kesklinnast väljas olevale korterile on minimaalne parkimisnormatiiv keskmiselt 1,3 parkimiskohta ja äärelinnas 1,5. Üldjoontes on inimene sunnitud ostma rohkem kui ühe koha, kuid normatiivid ei näe ette ühisplatsi (nt takso või kulleri jaoks), mistõttu on uutes kvartalites ajutine parkimine tihti väga problemaatiline.

Tänapäeval ei ole enamikul poliitikutest ja ametijuhatajatest veel piisavalt tahet tegeleda parkimiskohtade vajaduse langetusega — lihtsam on probleemi ajutiselt lahendada, kattes haljasalad asfaldiga. See ongi praegu kõige kiirem ja odavam lahendus, kuid tulevikus linnaruumi taastamine on korduvalt kallim (haljasalad tuleb vajadusel taastada kui massturule ilmuvad nutikamad transpordiliigid).