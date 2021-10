KUULA SAADET | Tuleviku Tallinn: tuumajaam Vabaduse väljakul ja hõljuvad magnetbussid

Mitmete erakondade programmist kõlas Madis Vasseri sõnul läbi, et ühistranspordis soovitakse teha innovatsiooni. „Ma mõtlesin, miks? Probleem ei ole selles, et me ei ole välja mõelnud, kuidas ühistransporti teha. Ühistransport on toiminud juba pikka aega, aga oleme lihtsalt teisi transpordiliike arendanud. Ei ole vaja metroobussi või hõljuvaid magnetbusse, on vaja lihtsalt rohkem tavalisi busse sõitma panna," kommenteeris Vasser.

Mart Valner juhtis tähelepanu sellele, et Keskerakond lubab koostöös riigiga lahendada ära „mitte-minu-tagahoovi“ probleemi, mille sisu on see, et inimesed soosivad küll tuuleparke ja tuumajaamasid, aga mitte nende kodukohta. Madis Vasser lisas, et tuumaenergia entusiastide sõnul on planeeritav jaam nii väike, mistõttu on nad varem välja pakkunud, et selle võiks ehitada kasvõi Vabaduse väljakule. Saatejuhid nendivad, et sel juhul oleks tuumajaam Tallinna linnavalitsuse tagahoovis. Lisaks aitaks taolise jaama loomine viia ellu Reformierakonna lubadust, et Tallinn suudab tulevikus oma pinnal vajaliku soojus- ja elektrienergia toota.