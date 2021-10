KUULA SAADET | Miks roheparteil Eestis nii kehvasti läheb?

Saatejuhtide arvates on vastuseid mitmeid. Esiteks ei ole rohelistel konkreetset lühikest sõnumit, nagu teistel erakondadel. Teine põhjus võib olla selles, et erakond on liiga radikaalne. Madis Vasseri arvates ei saa valija aru, mis on roheliste fookus. Mart Valner viskab õhku mõtte, et ehk varastavad teised erakonnad Roheliste hääli, kuna keskenduvad samuti keskkonnateemadele. Vasser lisas, et valija ei julge rohelisi valida, sest muidu läheb hääl kaduma.