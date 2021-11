Peaminister Kaja Kallas osales koos teiste riikide juhtidega COP26 avapäeval. Tema sõnul kuulsid riigijuhid väga mõjusaid ettekandeid eeskätt nende riikide esindajatelt, kes on sõna otseses mõttes vee alla vajumas – väikesed saareriigid, keda kliimamuutused juba praegu mõjutavad. „Nende sõnum suurtele tööstusriikidele oli, et saage ükskord aru, meie jaoks on kliimakriis elu ja surma küsimus,” rääkis peaminister.