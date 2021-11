KUULA SAADET | Kas poliitikute kliimalubadused suudavad inimkonna päästa?

Madise sõnul on teine võit lubadus hakata metaaniheidet vähendama, aga samas on skeptiline, mida see lubadus täpsemalt tähendab. Mart lisas, et positiivne on ka järjest enamate riikide esitatud kliimalubadused, sest see oli ka ju üks kõneluste eesmärk.

Negatiivse poole pealt ütles Madis, et ta on kliimakõneluste suhtes kriitiline, kuna öeldakse, et 2030. aastal hakkame tubliks. „Aga IPCC teadlased on öelnud, et tubliks peab hakkama juba sel sajandil,” ütles ta. Mart tõi välja, et inimesed pole vist mõistnud, et kliimakõnelustel ei tegeleta abstraktsete probleemidega, vaid miljardite inimeste eludega. „Räägime tegelikult sellest, kas meil on 20 aasta pärast 100 miljonit või miljard kliimapagulast.”