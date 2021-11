Ida-Viru kliimasaadikud: kuus heategu, mida Ida-Viru noor saab teha keskkonna, kliima ja iseenda tuleviku jaoks

Olukord on tõesti kehv ning erinevaid raporteid lugedes, videoid vaadates, näeme, et meile aasta 2030 on juba vägagi lähedal ja seatud eesmärke on praeguses tempos peaaegu võimatu täita, et olukorda päästa. Me peame ise rohkem uurima ja õppima selle teema kohta. Tegema endale selgeks, mis on meie roll selles olukorras ning uurima, mis rolli täidavad suurkorporatsioonid, kes ongi maailma suurimad CO2 tootjad ja saastajad. Keegi peab nad vastutusele võtma ning selleks olemegi meie, valijad, inimesed, kellel on meie demokraatlikus maailmas antud võim valitsejate ja nende seatud reeglite üle.

Me oleme kliimasaadikud Ida-Virumaal ning seda vaid seepärast, et me soovime rõhutada nii väga selle teekonna – kliimasõbraliku Ida-Virumaa poole liikumise – tähtsust. Väga paljud inimesed on ikka veel algfaasis, kus nad on kõige vastu, mida teadlased ütlevad, sest nad usuvad, et teadlased on „ostetud “. Reaalsus on, et üle 99.9% teadlastest ja uuringutest kinnitavad, et globaalne soojenemine on inimtekkeline. Meie oleme selle põhjustanud ning ainult meie saame seda pidurdada.

Keskkonnaprobleemid ei lahene ise ning ootamine ei tasu ära. Tuleb käärida käised üles ja ise eeskuju näidata, ise teha. Ent püüame mõelda veel kaugemale kui väga oluline ja äärmiselt vajalik loodusest hoolimine ning prügi sorteerimine.

Mida head saame meie indiviididena ära teha? Kuidas me saaks teha midagi veel suuremat, aidata kaasa mõne tõeliselt ulatusliku probleemi lahendamisele, rääkida kaasa otsuste tegemisel? Esimene asi on võtta enda õlult globaalne vastutus ning mitte tunda häbi kui me teeme midagi valesti. Väga häid tarbimisvalikuid teha ning ideaalne keskkonnateadlik tarbija olla praeguses maailmas ei saagi ilma, et suurkorporatsioonid vastutuse võtaksid. Teise asjana, võimalusel üle minna loodussõbralikemate toodete peale.