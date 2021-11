EPL GLASGOW’S | Eesti kliimaaktivist: me oleme harjunud ignoreerima kliimakriisi tõttu kannatavaid piirkondi

ÜRO 26. kliimakõneluste selgroog on murtud ja jäänud on viimased otsustavad päevad. Senimaani ei ole konverentsi peamist eesmärki, hoida globaalne soojenemine 1,5 kraadi piires, veel saavutatud. Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg ütles eelmise nädala protestiaktsioonil, et COP26 ei ole kliimakonverents, vaid rahvusvaheliste jõukate riikide rohepesu festival. Tema hinnangul on kõnelused läbikukkunud, sest riigid ei ole endiselt välja käinud drastilisi kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamise plaane.

Eesti kliimaaktivist Kertu Birgit Anton ei kiirusta Thunbergi järeldusega nõustuma. „Ma ei taha kõnelusi etteruttavalt läbikukkunuks kuulutada. Siin on kohal inimesed, kes saavad vajalikke otsuseid põhimõtteliselt teha. Küsimus on selles, milleks nad otsustavad enda võimu kasutada,” põhjendas Anton. Samas näitavad tema hinnangul kõik märgid, et tehtavad otsused ei ole kooskõlas kliimateadusega. „Näiteks ei ole COP26 mustandotsuses mainitud sõnagi sellest, et fossiilkütuste tootmist tuleks vähendada.”