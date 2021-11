EPL GLASGOW'S | Eestlanna on üks kliimakõneluste eestvedajatest terve euroliidu poolt. Annela Anger-Kraavi: juba esimesed päevad olid halvaendelised

Mina olen Euroopa Liidu läbirääkimiste tiimis, kus ma juhin kliimamuutuste poliitika kaasmõjudega seotud teemat ja olen ka selle läbirääkija, ehk olen mikrofoni taga kogu Euroopa Liidu eest. Enne kui COPile tuleme on minu töö Euroopa Liidu siseselt saada liikmeriikide vahel kokku lepitud meie positsioon. Liidu sees saame selle positsioonil kokku, kinnitame 27 riigi poolt ära ja siis meil on töödokument, mis on mulle ja tiimile läbirääkimistel aluseks. Seal on kirjas, mida me tahame ja mida me ei taha. Siin jooksvalt me liikmesriikidel vahel ei jõuaks midagi kokku leppida. Selles dokumendis on kirjas kõik, mida ma siin läbirääkimiste laua taga saavutada tahan.

Just. Aga see oli ka aasta, millele olid hästi suured lootused. See COP ei läinud kuigi edukalt, lisaks oli seal suur logistiline jama. Ka praegusel COPil olid esimestel päevadel tohutult suured järjekorrad. See meenutas mulle täpselt Kopenhaagenit. Ka paljud teised läbirääkijad võrdlesid tänast COPi Taani omaga ja kui juba sellise mõttelise fooni tekitad, võib see edule mitte väga hästi mõjuda. Lisaks mõjutab läbirääkimiste kulgu see, et inimesed ei ole üksteist kaks aastat füüsiliselt näinud. Seni oleme rääkinud oma sülearvutitega.

Kliimarahastuse osas tuleb lubadus 100 miljardi dollari osas ilmselt ära, järgmiseks viieks aastaks siis. Küll aga tahetakse, et see aeg oleks pikem, aga väga raske on lubada midagi pikaajaliselt, sest riikide valitsused ju vahetuvad. Kindlasti on keeruline ka see, et 1,5 kraadi eesmärki ei taheta lõppdokumenti väga tugevalt sisse kirjutada.

Mis selle nimeks saab, ei ole veel teda, praegu räägitakse, et "Glasgow declaration", kus siis jälle antakse lubadusi. Räägitakse sellest, mis halvasti on ja mida teha tuleb. See, mida siin Glasgow's ei saada kokku lepitud, läheb järgmisesse sessiooni edasi. Järgmine on tehniline sessioon ja toimub 2022. aasta juunis Saksamaal. Järgmine osapoolte kohtumine ehk COP toimub Egiptuses ja sellest järgmine Araabia Ühendemiraatides.

Korraga võib toimuda läbirääkimine kuni kuues ruumis paralleelselt. Rohkem ei tohi, sest väiksematel riikidel ei ole piisavalt läbirääkijad, et kõiki teemasid katta ja inimesed ei saa olla mitmes ruumis korraga. Meil läbirääkijatel on kavad päevapunktidena, mida tahame kokku leppida, mis tulenevad nii kliimamuutuste konventsioonist kui ka Pariisi kliimaleppest. Praegu (neljapäeval - toim) on läbirääkimiste kõikide teemade üleste otsuse läbirääkimised ning töö käib ka mitme kitsama teemaga. Kõigepealt on see, mida eesistuja ehk Suurbritannia tahab seal näha. Seejärel ka kõikide teiste riikide nägemus. See on selline teiste kitsamate otsuste ülene otsus.

Põhimõtteliselt toimub siin kaks asja paralleelselt. Üks on läbirääkimised ja siis on kõik muu: riikide paviljonid, äride ala, kõrvalüritused. Siin toimub hommikust õhtuni tohutult palju. Läbirääkijaid on umbes 500 inimest, umbes 100 neist on sellised suurema mõjuga läbirääkijaid. Kokku on siin üritusel aga umbes 50-60 000 tuhat inimest. Ka riikidel on delegatsioonides inimesi, kes ei ole läbirääkimistega seotud, aga on siin muudel põhjustel, ajavad siin mingit muud agendat.

Kes ei taha?

Need riigid, kelle majandus sõltub fossiilsetest kütustest.

Mida need riigid siis soovivad, kahe kraadi eesmärki?

Isegi mitte seda. Nad eelistaksid, et nad peaksid vähem tegema, pingutama. Nad soovivad kindlasti nõrgendada lõppdokumendi sõnastust.

Mis on veel dokumendi sõnumid?

Rõhutatakse, et on vaja kiiresti tegutseda. Kohe on pea 30 aastat möödas sellest, kui kliimamuutuste konventsioon kokku lepiti. Praegu kasvuhoonegaaside kontsentratsioonid ja emissioonid suurenevad. Kui tahta 1,5 kraadi eesmärki täita, peaksid emissioonide vähenema poole võrra võrreldes tänasega 2030. aastaks. Sealt tuleb ka Euroopa Liidu kliimaseaduse 55% kasvuhoonegaaside vahendamise eesmärk, see on teadusega kooskõlas. COPi eesistuja üks eesmärk on saada ka riigid tegutsema, sest me võime kõike kokku lubada, oleme seda kaua teinud. Aga tähtis on lubadustele järgnevad teod, mida tehakse kodus.

Kuidas kavatseb UK saada teised riigid tegutsema?

Ergutada riike, anda jõudu ja tahtmist, et saavutada need eesmärgid. Ega muud ei saagi teha, kui näidata eeskuju ja panna inimesed tundma, nagu nad tahaksid seda teha. See on ainuke, mida teha saab. Reaalselt siin kohapeal ju midagi ei tehta, siin võetakse vastu otsuseid. Siin õpitakse üksteiselt, tullakse kokku, et aru saada, mida on vaja teha ja milleks on vaja jõud ühendada. Aga teod neile otsustele peavad järgnema koju tagasi minnes.

Kui riigid viiksid kõik oma lubadused ellu, oleks globaalne soojenemine 1,8 kraadi. Aga analüütikute sõnul on see väga ebatõenäoline. Mida te arvate?

Pariisi leppe eesmärk on piirata soojenemist alla kahe kraadi ja püüelda 1,5 poole. Nii et see 1,8 jääks sinna vahele tegelikult. Selle tõusuga saaks veel hakkama ja elatud. On lootus, et kõik siis oma jõud ühendavad. Selle üheteist aastaga, mil mina COPidel käinud olen, on asjad tegelikult palju muutunud. Iga asi, iga süsteem on inertne, muutused võtavad aega. Hirm peitub selles, et me ei saa piisavalt kiiresti liikuma, et saavutada neid ambitsioonikaid eesmärke. Nagu ka COPil on öeldud, siis väikesaarte jaoks tähendab kahe kraadine temperatuuritõus, et nad on sajandi teiseks pooleks vee all.