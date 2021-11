EPL GLASGOW'S | Kliimakõneluste viimane päev on käes. Milline on kohtumise tulemus?

ÜRO 26. kliimakõnelused on lõpusirgel. Kahe nädala jooksul on aru saadud, kui vähe aega meil tegelikult on, et hoida ära kliimakatastroofi. Seetõttu soovivad eksperdid, et riigid uuendaksid enda kliimaplaane igal aastal, mitte iga viie aasta tagant, nagu näeb ette praegune protokoll.