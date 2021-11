JÄRGMINE PÕLVKOND | Looduse hoiuks peab kasvama mõistus, mitte majandus

Kasvuhoonegaaside emissioonid on selle aja jooksul tõusnud, looduslikke ökosüsteeme hävitatakse aina suuremas mastaabis ja rohkem ja kliimakütmise katastroofilised mõjud inimtegevusele on jõudnud ka globaalse põhja tagaaeda. Poliitika tasandil on peetud kaks üleilmset ja kümneid väiksemaid konverentse. Leides end keset kriisi, tasub küsida, millele on üldse mõtet loota?

Aina võtame, midagi tagasi andmata

Kliimaaktivistidega on meie peamine sõnum on olnud lihtne: palun kuulake teadlasi ja asuge tegudele! Ometigi jälgides poliitikute sõnavõtte, tõden, et teadlaste sõnu ignoreeritakse ja lahendused käivad äri nagu tavaliselt rütmis.

Glasgow’s kliimakonverentsil tulid poliitikud avalikuks uhke metsadeklaratsiooniga: peatame metsade hävitamise järgmise üheksa aasta jooksul! Eesmärk iseenesest on ilus ja õige, kuid arvestades laiemat tausta, naeruväärne.

Ligi seitse aastat tagasi püstitati sarnane eesmärk, mille tulemusena metsade hoopis hävitati rohkem. Tänaseks on suured metsa ökosüsteemid saanud süsinikku emiteerivaks. Kuidas poliitikud selle protsessi ümber pööravad? Plaaniga veel 9 aastat intensiivset metsamaa hävitamist lubada? Kuigi uhkele kokkuleppele alla kirjutanud riikide alal asub 85% metsamaast, ei ole kaugeltki selge, ka lahendus peitub vihmametsade puutumata jätmises või rajatakse uusi monokultuuri istandusi. Veel rüüstamata looduse hoidmise ja elurikkuse taastamise asemel jäetakse valla kõik uksed, mis veel võtta võimaldaks.

Euroopas algas alanud rohepöörde taustal kuulutas konverentsil Eesti Peaminister uhkusega, et Euroopa Liit on tõestanud, et rohepööret on võimalik teha majanduskasvu peatamata. Kas tõesti?

Ma ei väida, et maavarade kasutamine tuleks täielikult välistada, kuid öelda, et majanduse kasvuga kaasneb loodushoid, on pehmel öeldes ignorantne. Majanduslik tegevus vajab sisendit ressursside näol. Kasvav majanduslik tegevus vajab aga kasvavat sisendit. Piiratud ressurssidega planeedil on sisend aga piiratud, mistõttu ka piiramatu kasv võimatu.