KUULA SAADET | Mis saab meie metsadest ja maavaradest Erki Savisaare juhtimisel?

Uuele ministrile Erki Savisaarele soovivad Rohepöörase saatejuhid edu uues ametis ja loodavad, et eelnevalt eelkäijale on Savisaar valmis kohtuma Eesti keskkonnaühendustega.

Madis Vasseri sõnul tekitab talle muret, et värske minister liigitab energeetikaga seotud probleemid majandusvaldkonda, kuigi energeetika on kasvuhoonegaaside emissioonide tõttu sama palju keskkonna kui majandusküsimus. Lisaks on Vasseri hinnangul problemaatiline, et Savisaar tekitab inimestes võlts turvatunnet: ta saab väga hästi aru, kui ebakindel on põlevkivisektor, aga toetab seda ikka.

Teise teemana võtsid saatejuhid ette hiljuti Glasgow's lõppenud ÜRO kliimakõnelused, kus Roheportaali toimetaja Joanna kohapeal käis. Kui Madis on väga pessimistlik kõneluste mõistlikkuse osas, siis Mart küsis vastu, et mis on alternatiiv.

Kuula saadet Delfi Taskust.

Oma igapäevatöös tegeleb Madis energeetika- ja kliimateemadega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine ja Mart tegutseb keskkonna- ja kliimavaldkonna huvikaitseeksperdina Arengukoostöö Ümarlauas.

Saade on salvestatud 18. novembril ehk päev enne seda, kui Tõnis Mölder avalikustas enda tagasiastumise põhjuse.