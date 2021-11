KOGEMUSLUGU: TVO aitab jalgpalliklubil Flora jäätmeid liigiti sorteerida

FC Flora tegevjuht Reili Järvalt kinnitab, et Floral oli juba mõnda aega soov panustada rohelisemasse keskkonda ning selleks leiti kiiresti ideaalne koostööpartner:“Kuna Flora soov on anda oma panus keskkonna hoidmisele, vajasime oma klubi ruumidesse prügi sorteerimise kaste. Selleks, et tekkivaid jäätmeid oleks võimalik utiliseerida ja võimalusel taaskasutada, on hea tekkivat prügi sorteerida. Sellepärast on oluline panna juba kodus või töökohal erinevad jäätmed eraldi, sest nii saab nendest enamuse suunata taaskasutusse ja panus keskkonda on suurem. Erinevaid lahendusi otsides jõudsime TVO -ni, kelle pakutavad sorteerimise lahendused meile väga hästi sobisid - nii prügikastide mugavuse, suuruste kui ka värvilahenduste osas. Rääkides oma mõtetest TVO-le, ühtisid meie plaanid koheselt ning jõudsime kiiresti koostööni.“