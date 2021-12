JÄRGMINE PÕLVKOND | Nii jätkates on koroona meie uus normaalsus. Kliimakriis ähvardab levitada uusi viiruseid

ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) tegevdirektor Inger Andersen on öelnud, et kui me ei tegutse elupaikade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise nimel piisavalt, võivad pandeemiad saada selle sajandi uueks normaalsuseks. Teadupoolest on koroonaviirused zoonootilised, mis tähendab, et edasikandmine toimub loomade ja inimeste vahel. Aga ka iga elupaik, mille inimesed metsikult looduselt enda haldusesse haaranud, võib hõlpsasti saada levivate patogeenidega kokkupuute tõttu miljonite inimeste kannatuste ja surma põhjuseks.

Loodust on aga võimalik kahjustada pelgalt teatud piirini ilma selle elurammu lõhkumata. Kui me ei meelitse aktsepteerida koroonaviirust uue normaalsusena, siis ei tohi me ka ökosüsteemide hävitamist loomulikuks pidada. Maal on meist tänu elukogemusele selgem visioon normaalsusest – harilikkuse definitsioon muutub aja ja inimeste käes igapäevaselt. Vana koer trikke enam ei õpi, seega peab peremees mugavuse nagi otsa riputama ja koera ise lõbustama.