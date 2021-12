KUULA SAADET | Kas rannad pannakse nüüd inimestele kinni? Sellist Eestit me ju ei taha

Madis Vasser tõi randa ehitamise juures näite USAst, kus inimesed on oma majad liivaranda ehitanud, aga meri tuleb aina lähemalt. „Paljud kohalikud ütlevad, et nemad ei taha kuulda midagi merevee tõusust ja vaatavad riigi poole. Neil on kaks varianti: kas tood pidevalt liiva juurde või tehakse merevalle ehk piire, mille tulemuseks on, et liiv kaob rannast ära. Seega liivaranda ehitatud maja ei paikne lõpuks enam liivarannas, vaid lihtsalt mere ääres,” kommenteeris Vasser.

Saatejuhid rõhutasid, et praegu on tegemist veel eelnõuga ja midagi pole muudetud. Madis Vasser selgitas, et eelnõule on lisaks looduskaitsjatele vastu ka teised ministeeriumid, kes ei saa aru, miks sellist muudatust vaja on. „Ilmselt see eelnõu kaugele ei uju,” arvas Vasser.

Teine kirgi kütnud teema on 30 km/h piirkiiruse kehtestamine linnades. Mart Valner arvas, et 30 km/h peale üle minek ei ole vaid kiiruse vahetamine, vaid suurem süsteemne muutus. “Kogu teede süsteem ja üles ehitust tuleks ära muuta. Siis oleks ka rohkem rattateid ja haljastust, mis teeks autoteed kitsamaks ja tooks sõidukiiruse juba nagunii alla.” Valner lisas, et üleminek tuleb teha jupphaaval, mitte kohe üle linna 30 km/h kehtestada.

Madis Vasser kommenteeris, et tema on see vihane jalgrattur, kes tahaks kaherattalistele rohkem ruumi. Mart Valner lisas omalt poolt pöördumise Tallinna linnajuhtide poole: üle Järvevana tee jalgrattaga saamine võiks olla inimlik ja mõistlik. Madise sõnul on ainus lahendus sellele, et jalgratas peab transformeeruma autoks.

Oma igapäevatöös tegeleb Madis energeetika- ja kliimateemadega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine ja Mart tegutseb keskkonna- ja kliimavaldkonna huvikaitseeksperdina Arengukoostöö Ümarlauas.

