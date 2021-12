Teele Pehk: Ida-Viru noored teevad korraga ajalugu ja loovad oma tulevikku

Rahvakogusid on ka Eestis varem toimunud. Näiteks on ühe varasema Eestis toimunud rahvakogu tulemusena Riigikogul kohustus arutada vähemalt 1000 toetusallkirjaga rahvaalgatusi. Rahvakogud on hea viis anda võimalus miniühiskonnal kiireks ning teadmistepõhiseks otsustamiseks ükskõik millises eluvaldkonnas. Nii on see eriline osalemis- ja kaasamismeetod abiks ka keskkonnavaldkonnas seal, kus on tarvis kiirendada keskkonnategusid ja astuda kliimasamme teadmistepõhiselt. Eesti esimene kliimateemaline rahvakogu toimub praegu Ida-Virumaa noorte osalusel.

Miks just nüüd? Miks just Ida-Virus ja noortega?

Kliimakogus keskendume noortele, kuna nende hääl on senini Ida-Viru üleminekukava koostamisel võrreldes teiste huvirühmadega jäänud pigem tagasihoidlikuks. Nagu selgitab kliimakogu peakorraldaja Maris Jõgeva Eestimaa Looduse Fondist: "Ida-Virumaa on Eesti kliimapoliitika epitsentris ja muutused siin on olenevalt vaatenurgast kas kõige valulikumad või kõige enam võimalusi pakkuvad. Just noored on need, kelle häälel peaks järgmiste aastakümnete üle otsustamisel olema kõige suurem kaal. See on nende elu, mida kõik arvukad kavad ja programmid määravad. Rahvakogu meetodil korraldatud osalusprotsessis ei räägi kaasa vaid aktiivsemad, huvitatumad ja häälekamad, nagu tihtipeale kaasamistel-osalemistel harjunud oleme, vaid võimaluse saavad ka need, kes erinevatel põhjustel ametlikest otsustusprotsessidest kõrvale kipuvad jääma."