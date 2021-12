Ettevõtetel on taas võimalus viia oma rohetehnoloogilisi lahendusi arenguriikidesse

Üha kuumemad suved, ulatuslikumad üleujutused, tugevamad tormid, maapinna lihked ja maailmamere tõus annavad kinnitust, et kliima muutub ning see toimub üha kiirenevas tempos. Kuigi meile siin Eestis võib esmalt tunduda, et kõike seda polegi nii palju, siis me ei tohi ära unustada, et maakera on üks ja kliimamuutused riigipiire ei tunne.