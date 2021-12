Reet Aus: jäätmete ringlusse suunamine tuleb inimesele teha võimalikult mugavaks

Olen väga nõus, et jäätmete ringlusse suunamine tuleb inimesele teha võimalikult mugavaks. Äravedu võib korraldada mitmel moel, oluline, et toimib ja on efektiivne.

IDEE 2: Alustame keskkonnaharidusega juba algklassides, et iga noor teaks, miks ja kuidas peab jäätmeid sorteerima ning mil moel see aitab kaasa parema elukeskkonna kujundamisele.

See plaan hõlbustaks ringlussevõttu märgatavalt. Võiks olla selge, lihtsalt hoomatav süsteem (värvide järgi), et inimene teaks lihtsal visuaalsel vaatlusel, kuhu mingi materjal jõudma peab.

Selleks on vaja standardiseeriga pakend. Hetkel on süsteem keskendunud karastusjookidele, mis on kõige mahukam. Klaas läheb konteinerisse ja on üsna hinnaline materjal.