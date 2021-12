TVO pakendite kogumise lahendus KÜ-dele aitab kuludelt kokku hoida

TVO on ainsana Eestis pakkunud elanikele mugavaimat võimalust – tasuta pakendite äravedu nende tekkekohal ehk era- ja kortermajades. See on meie pakutud alternatiiv avalikule konteineripargile, sest usume, et inimese jaoks on mugavam anda pakendid ära oma kodus, kui otsida piirkonnas lähimat avalikku pakendikonteinerit. Seda on näidanud ka erinevad uuringud, mille kohaselt on kodudes üle antud pakendid kõige parema kvaliteediga. Pakendeid ühte kogumisvahendisse kokku kogudes kannatab materjalide kvaliteet, järelsorteerimise efektiivsus ja seetõttu ka ringlusesse jõudvate pakendite osakaal. Selliselt enam edasi minna ei saa ja oleme välja töötanud uue pakendite kolmeks kogumise lahenduse, millega viime järk-järgult vastavusse ka järelsorteerimise tehnoloogia. Oleme juba algust teinud Tallinna teatud piirkondades ja Sakus, peagi saab muudatus üleriigilised mõõtmed.