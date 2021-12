TARBIJA: aga mis minu pakendist edasi saab?

Üks põhjustest, miks inimesed ei sorteeri kodus tekkivaid jäätmeid, on see, et nad ei tea, mis saab nende kogutud pakenditest edasi. Kas need lähevad ümbertöötlemisele, ladestamisele, põletamisele? Panime kokku ülevaate sellest, mis saab kodudes tekkivatest enamlevinud pakenditest. Kui iga leibkond võtaks oma ülesandeks allmainitud pakendid olmejäätmetest eraldi koguda, oleksime juba edasi astunud väga suure sammu.