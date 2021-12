Vähendame jalajälge! Mida kinkida keskkonnateadlikule lähedasele?

5. Matkanõude komplekt on praktiline kink loodussõbrale, kelle jaoks on mets justkui teine kodu. Matkajatele on loodud spetsiaalsed volditavad joogitopsid ning lusikas, kahvel ja nuga ühes tootes. Korduvkasutatavaid nõusid valides tasub kindlasti eelistada plastmassile bioplasti, mis on valmistatud looduslikest materjalidest, näiteks maisitärklisest.

4. Lähedasele, kes pidevalt ringi ruttab, on ideaalseks kingiks praktiline termos, millega saab kaasas kanda nii soojasid kui ka külmasid jooke. Trenni minnes saab sinna valada mõne jahutava joogi. Talvistel hommikutel on igati mõnus, kui tööle sõites on termosega kaasas ka soe kohv või tee. Samuti on termos igati keskkonnasõbralikum kui ühekordne kohvitops.

3. Pimedal jõuluajal on alati ilusaks kingiks klaasanumas aroomiküünlad, mis on valmistatud rapsi- või sojavahast ning rikastatud 100% looduslike eeterlike õlidega – needki sobivad ideaalselt teadlikule tarbijale, kes ei soovi enda koju keemilise koostisega tooteid.

2. Luksuslikuks kingiks igas vanuses naistele on poolvääriskividest näo massaažirullid ning Gua Sha kaabitsad, mis aitavad parandada vereringet ja lihaspingeid, aidates kaasa ka parema jume saavutamisele. Massaažirulle ja kaabitsaid valmistatakse näiteks roosast kvartsist, helesinisest opaalist, rohelisest aventuriinist ja mitmetest teistest poolvääriskividest, mis on igati loodussõbralikumad kui plastmass.

1. Heaks alternatiiviks plastmassile on bambusest joogikõrred, palmipuust vaagnad ning kookospähklist kausikesed ja söögiriistad, mis on kerged ja asendavad väga hästi ühekordseid piknikunõusid. Sellised nõud sobivad nii matkahuvilisest onule kui ka vanaema maakodusse.

7. Keskkonnateadliku inimese hommikurutiinis leiab kindlasti koha ka looduskosmeetika. Naturaalsed näohooldustooted aitavad kargete külmadega nahka hooldada ja teevad pühadeajaks ilusaks. Tooteid valides võiks silmas pidada, et mida külmemaks läheb ilm, seda rasvasem peab olema kreem, sest karge õhk kipub nahka kuivatama. Naha aitab niisutatuna hoida näiteks hüaluroonhape, mida leiab tänapäeval väga paljudest toodetest.

8. Looduslikud saunaõlid on hea kink lähedasele, kes peab lugu ühest mõnusat saunaleilist. Saunaõli on abiliseks hingamisteede vaevuste korral, samuti on see leebe antiseptik gripi- ja viiruste hooajal. Eeterlike õlide valik, mida leilivette tilgutada, on poodides lai. Seedermänniõli mõjub näiteks tugevdavalt ja ergastavalt, hiigelnuluõli annab energiat ja elujõudu, mandariin soodustab positiivset mõtlemist ja mürdiõli kingib sisemise harmoonia.

9. Suur orgaaniliste teede komplekt sobiks hästi lähedasele, kes peab lugu naturaalsest ja tervislikust teest. Teel on mitmeid kasulikke omadusi. Must, eriti aga roheline tee, sisaldavad näiteks palju antioksüdante ja on tänu kofeiini sisaldusele virgutava mõjuga.

10. Valik kui suur, aga alati on hea idee ka südamest tulnud kink! Miks mitte küpsetada lähedasele hõrgutav jõulukeeks või valmistada talle jõuludeks naturaalsest vahast küünal, mida saab oma äranägemise järgi kujundada. Internetiavarustest leiab lisaks ka sadu meisterdamisjuhendeid, et midagi omaenda kätega valmistada – kõige ainulaadsemad kingid valmivad just nõnda!