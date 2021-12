KUULA SAADET | Tuumajaam tõstaks elektrihinna püsivalt lakke

„ERR-is sellel nädalas eetris olnud saates UV faktor jäi ka kõlama, et vajalikku tehnoloogiat täna ei ole ja isegi kui oleks, siis see teeks elektrihinna kallimaks, sest tehnoloogia on niivõrd keeruline,” rääkis Vasser. Ta jätkas, et kui kolm aastat tagasi oleks keegi öelnud, et Eesti vajab tuumaenergiat, oleks see inimene välja naerdud ja öeldud, et maga kaineks. „Aga viimasel paaril aastal on teema tõusnud ja suuresti tänu ühe ettevõtte väga tublile lobitööle.”

Vasser juhtis tähelepanu ka sellele, et kui jälgida viimase aja tuumajaamade projekte, siis on need läinud kallimaks, kui alguses ennustati ning ehitusaeg on samuti pikenenud. „Tuumaenergiast rääkimine juhib meid tegelikult eemale veel olulisemast küsimusest: kuidas saame hakkama taastuvenergia, targa ja vähema tarbimise ning salvestustehnoloogiatega hakkama saame,” lisas Vasser.

Fit for 55 peaks olema 65

Teiseks arutasid saatejuhid ka Euroopa Liidu kliimapaketi Fit for 55 üle, mille osas on valitsus oma seisukohad kujundanud ja mida vaatab praegu üle Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon. Madis Vasser juhtis tähelepanu asjaolule, et Eesti ole nõus Brüsseli ettepanekuga, kui palju Eesti metsad võiksid 2030. aastal ja edasi süsinikku siduda. Tema sõnul peaksime küsima, kelle huvides on valitsuse soov raiumise mahte mitte vähendada.

Mart Valner lisas, et tema hinnangul on siin väga suur ohukoht: kliimapaketi vastu võtmise käigus hakatakse spetsiifiliste punktide kallal närima, aga suurem plaan ehk see, miks Fit for 55 üldse vastu võetakse, ununeb ära. Ta rõhutas, et suur pilt ei tohi raiemahtude üle vaieldes ära kaduda. Madis Vasser hinnangul peaksime lõpuks hakkama ausalt rääkima sellest, et mõned sektorid, näiteks puidutööstus, peavadki paratamatult koomale tõmbama ja selle sektori töölistele tuleb leida uus väljund.

Oma igapäevatöös tegeleb Madis energeetika- ja kliimateemadega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine ja Mart tegutseb keskkonna- ja kliimavaldkonna huvikaitseeksperdina Arengukoostöö Ümarlauas.