Mahetootjad: mahesektor on hääbumas. Kus on Eesti pikk plaan?

2015. aastal valis Eesti Arengufond välja majandusidee ”Mahe Eesti,“ mis seadis eesmärgiks saavutada vähemalt 51% mahemaad kogu riigi pindalast. 2017. aastal kinnitas vabariigi valitsus heaks “Mahemajanduse tervikprogrammi käivitamise”.

Paraku on need jäänud üksnes kõrgelennulisteks ideedeks, mis kõlavad hästi Eesti mahedast ja rohelisest kuvandist rääkides. Selged suunised riigi poolt puuduvad ja sisulist toetust on vähe. Reaalsus on see, et mahe Eesti on püsinud üksnes tänu mahe-ettevõtete enda pingutustele ja koostööle.

Puudulik toetuste süsteem



15 aastat tagasi hakati maksma mahepõllumajanduse toetamiseks arvestatavaid toetusi, mille määr on aastani 2021 püsinud samal tasemel. Olgu võrdlusena toodud, et keskmine palk on sama ajaga tõusnud 600 eurolt 1553 euroni. Tolleaegne teguviis ja riigi suund andis motivatsiooni põllumeestele, kes valdkonna arendama hakkasid. Paraku on esimeste aastate entusiasm ja lootus 2021. aastaks asendunud pettumuse ja käegalöömisega, sest mahe- ja tavatootmise müügihinnad on võrdsustunud. Mahesektor seisab ja võib juhtuda, et käib oma viimaseid tunde.

Kulud ja võlakoorem sektoris, mida ei suudeta tagasi maksta, kasvavad. Mahedast missioonitundest siiski ettevõtjale üksi ei piisa. Maailma mahesektor on püstloodis kasvutrendis ning iga aastaselt kasvab mahetootmine erinevates riikides 15- 40%. Oleme Eestis sellest rongist maha jäänud.

Täna on Eesti mahepõllumehed olukorras, kus neile lubatakse 2027. aastani 2006. aastal määratud mahetoetuste ühikumäärasid. On tekkinud olukord, kus mahepõllumehed lõpetavad massiliselt tootmist ja lähevad üle tavatootmisele. Statistikasse jõuab see tendents mõne aastase viivitusega. Selline trend viib meid ka omakorda EL roheleppe eesmärkidest eemale, sest selle üks eesmärkidest oli vähendada pestitsidiide kasutamist 50% võrra, mitte suurendada. Olukord viitab sellele, et midagi on tehtud toetuse jagamisel valesti.

Sektorit ei kuulata