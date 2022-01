KUULA SAADET | Kuidas praegusest energiakriisist võitjana välja tulla?

Innovatsiooni alla pidasid saatejuhid silma mitut aspekti, üks nendest oli taastuvenergia kauaoodatud areng. Madis Vasser tõi välja, et üks põhjus, miks taastuvenergiat ei ole aastaid piisavalt arendatud, oligi madal hind. See omakorda tähendas, et tuulikute ja paneelide tasuvusaeg oli nii pikk, et ei nähtud põhjust sinna investeerida. Nüüd on asjaolud muutunud.