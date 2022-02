Euroopa viimane ürgmets ja selle elanikud on ohus. Poola rajab metsa piirimüüri

Tänaseks on piirialast saanud sõjaväetsoon, kuhu Poola valitsus rajab vähemalt viie meetri kõrgust ja 186 kilomeetri pikkust piirimüüri. Ehitustegevus juba käib ja kui müür peaks valmima järgmise paari kuu jooksul nagu plaanitud, blokeerib see väga paljude metsloomade rändeteed.

Näiteks on ohustatud huntide, ilveste, pruunkarude, Euroopa piisonite ja punahirvede rändeteed. Nende liikumiskoridori blokeerimisel võib olla väga palju erinevaid kaasuvaid mõjusid, eeskätt kuna Poola-Valgevene piir on üks olulisimaid metsloomade liikumiskoridore Euraasia ja Ida-Euroopa vahel. Loomaliikide geneetika püsib aga siis terve, kui neil on võimalik mööda neid koridore liikuda.