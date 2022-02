KUULA SAADET | Eesti inimeste rohelised pensionifondid võivad tulevikus hakata investeerima vene gaasi

Vaidlused selle üle, mis on roheline energia ja mis mitte, käivad tegelikult toetuste pärast, leidis Mart Valner. „Seal rohelises nimekirjas olemine ju tähendab, et sul on võimalik oma äri arendamiseks palju rohetoetusi saada," rääkis ta. Madis Vasser lisas, et nüüdseks ei ole taksonoomial enam suurt mõtet, kuna investorid on teatanud, et nemad taksonoomia soovitusi ei järgi, kuna sealt tulev info on segane ja vastuoluline. Mart Valner täiendas, et tulevikus võib vastuoluline olla ka see, kui Eesti rohelised pensionifondid hakkavad investeerima fossiilsesse gaasi, sest taksonoomia järgi on see roheline. Kuula täispikka arutelu Delfi Taskust.