Susanna Veevo: sõbrapäev kui tarbimispüha. Mis on roosa prügi hind?

Kes kõige rohkem raha kulutab, see kõige rohkem armastab. Ja kes kõige suurema lillekimbu või kaisukaru sotsiaalmeediasse postitab, see on kõige õnnelikum, elab kõige rahuldust pakkuvamat elu. Need on universaalsed reeglid, mis kehtivad tsivilisatsioonide algusest alates, eksole?