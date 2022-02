Agne Kuimet: põlismetsade hävitamine ja lapstööjõu kasutamine ehk milline on šokolaadi tegelik hind?

Selle eest on karmis tööstuses makstud aga otseses mõttes higi, vere ja pisaratega – läbi sunnitöö rakendamise, lapstööjõu kasutamise, põlismetsade hävitamise ja tervistkahjustavate töötingimuste. Meieni jõuab see kõik aga mõnekümne sendiste kuni paarieuroste šokolaaditahvlite näol. Ehk siis lühidalt – mis on roosa prügi hind?

Eurooplased on suured šokolaadisõbrad



Euroopa on ühtaegu nii maailma suurim kakao eksportija kui ka suurim šokolaaditööstus. Ka Eesti ei ole siin erand. Aeg-ajalt käib muuhulgas ka meediast läbi, kuidas taaskord šokolaaditarbijate esiotsas troonime, koos Saksamaa ja Šveitsiga. Kui üleilmselt tarbitakse inimese kohta ligikaudu 0.9 kilogrammi šokolaadi aastas, siis Euroopas on see keskmine lausa 5.0kg.

Eestis on see näitaja aga mõnevõrra veelgi kõrgem – 2020. aastal tarbisime lausa 8.8kg šokolaadi inimese kohta. Samas on siin oluline võtta arvesse, et Eestis ka raisatakse rohkem kui globaalne keskmine, visates iga-aastaselt majapidamistes ära keskmiselt 78 kg toitu inimese kohta. Sellele lisanduvad veel toidukadu kauplustes ja tööstustes.

Meil ei ole ametlikku infot selle kohta, kui suur osa šokolaaditurust täpsemalt prügikastis lõpetab. Euroopa naabersaarel Ühendkuningriigis hinnatakse šokolaadi ja kommide raiskamise määraks ligikaudu 3.6% turust. Eesti kontekstis tähendaks sarnane suhtarv ligikaudu 350 tonni raisatud šokolaadi aastas. Ehk mis taaskord välja tuleb: me tarbime palju ja ka raiskame palju.

Farmerid ei saa õiglast tasu



Vaatamata tohutule šokolaaditurule ja enam kui 100 miljardi suurusele tööstuse aastakäibele, ei ole kakaofarmerite tingimused õiglased. Peamiselt maailma lõunapoolel ehk üldjuhul Sahara-taguses Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas elavad farmerid saavad töötasuna keskmiselt 6% ühest šokolaaditahvli müügihinnast. Enamik farmeritest teenivad alla 1 USA dollari päevas, mis paigutab nad allpool globaalset vaesuspiiri (Maailmapanga hinnangul 1.9 USD päevas).