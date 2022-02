Kui karm on kliimamuutuste mõju inimestele? ÜRO esitles mustades toonides värsket raportit

Eesti peab toetama nõrgemaid

Eestimaa Looduse Fond on välja toonud kolm aspekti, miks on raport oluline ka Eestile.

Esiteks, kliimamuutusega tuleb kohaneda ka Eestis. Kliimamuutuse leevendamise ning heitmete vähendamise kõrval on äärmiselt oluline ka kliimamuutusega kohanemine ja selleks valmistumine, sh Eestis. Jõukamatel riikidel, nagu nt Eestil, on vaja toetada ning aidata kliimamuutuse mõjude leevendamisel neid piirkondi, mis on haavatavamad. Võttes arvesse kliimast tingitud muutuste ulatuslikkust, panustavad kõik riigid kohanemisse praegu veel ebapiisavalt. Oluline on heitmeid kiiresti vähendada, kuna ka kliimamuutusega mittetegelemisel on hind.