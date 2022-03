Amazonases võivad puud varsti massiliselt surra

Kolme kümnendi satelliidipiltide põhjal tehtud uuring hoiatab, et 75% metsast on muutunud varasemast vähem vastupidavaks ning puudel läheb kauem aega, et taastuda kliimamuutustest tingitud põudadest või inimtegevusest tingitud tulekahjudest ja lageraietest, vahendab BBC. See võib aga viia puude massilise suremiseni, mille tulemusena muutub suur osa Amazonasest savanniks, mis on teistsugune ökosüsteem kui vihmamets ning neelab vähem süsihappegaasi.