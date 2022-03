KUULA SAADET | Ukraina sõja mõju: kas põlevkivi- ja kivisöejaamad pannakse nüüd täisvõimsusel tööle?

Saksamaa käivitas taas kivisöejaamad, et vähendada sõltuvust vene gaasist. Pildil kivisöejaam Mannheimis, Saksamaal.

Ukraina sõja mõju rohepöördele on juba nähtav: Euroopa Liit proovib kokku tõmmata vene gaasi kasutamist, mis sunnib riike otsima alternatiive, mis ei ole alati kliimasõbralikumad. Saatejuht Mart Valner rääkis, et kui enne sõda paika pandud Euroopa roheplaani järgi pidid vene gaas ja tuumaenergia olema üleminekuenergiad, siis nüüd on Euroopal uus plaan. Nimelt soovib Euroopa Liit vene gaasist 2030. aastaks loobuda. Ukraina tuumajaamad võivad aga iga hetk vene rakettide tõttu ohuallikaks muutuda.