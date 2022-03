„Keegi ei peaks elama keset prügimäge.” Riigid alustasid pikka võitlust plastprügi vastu

Plast tundub olevat tänapäeval asendamatu materjal: selle abil saab säilitada toitu, soojustada hooneid ja toota elektroonikat. Seetõttu on materjali tootmine viimastel aastakümnetel hüppeliselt kasvanud. Ent plasti kogumine ja ümbertöötlemine pole suurenenud samas tempos: kõigest 9% plasti on suudetud uuesti kasutusse võtta, ülejäänu on liikunud prügimäele, ahju või loodusesse.

Plastreostus on globaalne probleem, mistõttu vajab see ka globaalset lahendust. ÜRO riigid leppisid märtsi alguses Nairobis kokku, et järgmise kahe aasta jooksul töötatakse välja plastilepe, mille eesmärk on maailmas plastreostust vähendada. See on esimene üleilmne suur samm plastprügi tekke ohjeldamiseks ja valdkonna ekspertide sõnul on see olulisim keskkonnapakt pärast Pariisi kliimalepet.