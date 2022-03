Teadlased leidsid esmakordselt inimese vereringest plastosakesi. Kui ohtlik see meie tervisele on?

Keskkonda visatakse tohutul hulgal plastjäätmeid, mistõttu saastavad mikroplastid tänaseks kogu planeeti, alates Mount Everesti tipust kuni ookeanide sügavaimate kohtadeni. Juba varasemast teame, et inimese kehasse jõuavad väikesed plastosakesed toidu ja vee kaudu. Lisaks on mikroplastireostust leitud imikute ja täiskasvanute väljaheites.

Mikroplast pärineb pudelitest ja kilekottidest

Teadlased analüüsisid 22 anonüümse doonori vereproove ja leidsid plastosakesi 17-st. Kõik katsealused oli terved täiskasvanud inimesed. Pooled proovid sisaldasid PET plasti, mida kasutatakse enamasti joogipudelites, kolmandik proove sisaldas polüstüreeni (GPPS), mida kasutatakse toidu ja muude toodete pakendamiseks. Veerand vereproovidest sisaldas polüetüleeni (PE), millest valmistatakse kilekotte.

„Meie uuring on esimene tõestus sellest, et inimeste veres on polümeeriosakesed – see on läbimurdeline tulemus," ütles Amsterdami Vaba Ülikooli ökotoksikoloogia professor Dick Vethaak. „Kuid me peame laiendama uuringuid ning suurendama proovide hulka ja analüüsitavate plastide arvu." Mitmed sarnased uuringud on juba käimas, lisas ta.

Vethaaki sõnul on kindlasti mõistlik muretseda. Ta rääkis, et varasemad teadustööd on leidnud 10 korda rohkem mikroplaste imikute väljaheitest võrreldes täiskasvanutega, lisaks on uuringutest selgunud, et plastpudelitega toidetud lapsed neelavad miljoneid mikroplasti osakesi päevas.

„Me teame ka üldiselt, et lapsed ja väikesed lapsed on keemilise ja osakeste kokkupuute suhtes haavatavamad," ütles ta. „See teeb mulle palju muret."

Mis plastiga meie kehas juhtub?

Environment International teadusajakirjas avaldatud uuring uurid plastosakesi, mis on väikesed kui 0,0007 mm. Mõned võetud vereproovid sisaldasid kahte või kolme tüüpi plasti. Uurimismeeskond kasutas saastumise vältimiseks terasest nõeltega süstlaid ja klaastorusid.