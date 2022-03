KUULA SAADET | Käes on kriitiline kümnend, mille jooksul inimkonnal on veel võimalik kurssi muuta

Käes on kriitiline kümnend, mille jooksul inimkonnal on veel võimalik kurssi muuta – aga see nõuab meie kõigi mõtteviisi ja harjumuste muutust. Mis oleks see üks samm, mis viiks meid õnneni? Rohetiigri podcast “Üks samm” arutleb koos erinevate külalistega inimliku õnne võimalikkusest tänapäeva muutuvas maailmas. Esimeses osas mõtisklevad õnne teemal rahvatervise ekspert ja sotsiaalne ettevõtja Riina Raudne, insener, ettevõtja, digiekspert ja ingelinvestor Taavi Kotka, Von Krahli Teatri juht, lavastaja ja ettevõtja Peeter Jalakas.