Euroopas muutuvad rohetooted kohustuslikuks: esemed peavad olema korduskasutatavad ja parandatavad

Komisjon esitas ka uue strateegia, mille eesmärk on muuta tekstiiltooted vastupidavamaks, parandatavaks, korduskasutatavaks ja ringlussevõetavaks, vähendada kiirmoe, tekstiilijäätmete ja müümata tekstiiltoodete hävitamist ning tagada, et nende tootmisel austatakse täielikult töötajate õigusi.

Kolmanda ettepaneku eesmärk on edendada ehitustoodete siseturgu ja tagada, et kehtiv õigusraamistik sobib selleks, et tehiskeskkond täidaks meie kestlikkuse ja kliimaeesmärke.

Ettepanekud tuginevad praegu ELis kehtivatele ökodisaini nõuetele, mis on aidanud märkimisväärselt vähendada ELi energiatarbimist ja tarbijatel säästa. Ainuüksi 2021. aastal säästsid tarbijad tänu kehtivatele ökodisaininõuetele 120 miljardit eurot. Samuti kasutavad nende nõuetega hõlmatud tooted aastas 10% vähem energiat. 2030. aastaks võib uus raamistik tuua kaasa primaarenergia säästu, mis vastab ligikaudu 150 miljardile kuupmeetrile maagaasile ehk on peaaegu samaväärne Venemaa gaasi impordiga ELi.

Kestlikud tooted normiks

Kestlike toodete ökodisaini määruse ettepanek puudutab tootedisaini, kuna sellest sõltub kuni 80% toote keskkonnamõjust. Ettepanekuga kehtestatakse uued nõuded, et tooted oleksid vastupidavamad, korduskasutatavad ja parandatavad, neid saaks kergesti hooldada, remontida ja ringlusse võtta ning nad oleksid energia- ja ressursitõhusad. Lisaks tagavad tootepõhised teabenõuded, et tarbijad teavad oma ostude keskkonnamõju. Kõigi reguleeritud toodete puhul võetakse kasutusele digitaalsed tootepassid.

Lisaks on komisjon vastu võtnud ka ökodisaini ja energiamärgistuse töökava aastateks 2022–2024, et reguleerida uusi energiamõjuga tooteid ning ajakohastada ja karmistada juba reguleeritud toodetele seatud nõudeid kuni uue määruse jõustumiseni. See puudutab eelkõige olmeelektroonikat (nutitelefonid, tahvelarvutid, päikesepaneelid), mis on kõige kiiremini kasvav jäätmevoog.