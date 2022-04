KUULA SAADET | Vene piiri äärsed põlevkivielektrijaamad ei taga Eestile energiajulgeolekut. Mis tagaks?

Saatejuht Mart Valner sõnas, et tema arvates on Euroopa Liidu otsus Vene gaas asendada õige, kuna vajame praegu kiireid lahendusi. „Samas selle kiire otsusega ei lahenda me ära julgeolekuprobleemi. Praegune olukord näitabki, kuidas peame kogu masinavärgi ümber ehitama, et saaksime päriselt energiasõltumatusest rääkida," rääkis Valner.