Me kõik viskame jaburalt palju plasti ära: kile ja karpe, joogitopse. Osa sellest rämpsust jõuab Eesti metsadesse ja reostab teeääri. Aga ennekõike paneme igal aastal kümneid miljoneid eurosid sel viisil lihtsalt põlema, sest viskame need koos muude jäätmetega ühte konteinerisse ja sealt edasi ahju.

Ühekordse pakendi hind on toidukaupade hinna sees. Me maksame iga päev kinni pakendeid, mille kohe ära viskame – ja siis maksame prügi äraveo eest veel peale! See on majanduslikult täiesti absurdne käitumine. Vähim, mida teha saame, on need pakendid tasuta pakendikonteinerisse viia.

Selline rahapõletamine nagu plastikuga toimub, ei ole eestlaslik. Juba Vargamäe Andrese juures kasutati kõik materjalid lõpuni ära ja isegi siis nuputati, kuidas saaks veel neile täiendavat kasutust leida. Jabur raiskamine on kahjuks meie ühiskonda imbunud ja külge jäänud. Aitab küll!

Aga mis on lahendus?