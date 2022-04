Tagasi väikekorteritesse ja pisimajadesse. Kestlikult ehitades peab küsima: kui palju ruumi ma vajan?

„Peame küsima, kui palju ruumi me vajame. Kui vähesest meile tegelikult piisab? Muidugi, vahel peab ehitama, aga uue hoone ehitamine peaks olema viimane võimalus, pigem võiks renoveerida,” ütles Soome keskkonnaministeeriumi vanemspetsialist ja Aalto ülikooli ressursitõhusa ehituse professor Matti Kuittinen, kes esines eelmisel nädalal Eestis ehitusmessil ja andis Eesti Päevalehele intervjuu.

Kinnisvaraportaalist uusi eramaju otsides näeb, et alla 150–160 ruutmeetri suurusi maju polegi. See peegeldab juba energiahindade tõusu. Palju müüakse ka 1990.–2000. aastatel ehitatud 300-ruutmeetrisi maju. Oma maja on eestlase unistus ja siiani on selleks enamasti suur hoone, kus ometi on ruumi ja avarust. Professor Kuittinen on selles vallas tõeline tujurikkuja.