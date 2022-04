KUULA SAADET | Uue õlitehasega on halvasti, kui Euroopas reeglid muudetakse

Madis Vasser selgitas, et seni on põlevkiviõli kliimamõju hinnatud tarbimise põhiselt. See tähendab, et süsinikuheitmed ei lähe kirja Eestis, vaid seal riigis, kuhu Eesti õli impordib. Mart Valner lisas, et see süsteem tähendab tegelikult, et Eesti jaoks on probleem praegu väike.