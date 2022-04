2013. aastal palus Vaikse ookeani saareriigist Kiribatist pärit Ioane Teitiota Uus-Meremaal asüüli põhjendusega, et tema kodusaar on kliimamuutuste tõttu elamiskõlbmatuks muutunud. Uus-Meremaa ei pidanud seda põhjust piisavaks, et anda Teitiotale pagulase staatust, ja saatis ta riigist välja.

Juhtumit uurinud ÜRO inimõiguste komitee langetas selle põhjal kaks aastat tagasi esimest korda otsuse, et kliimapõgenikke ei või koduriikidesse tagasi saata. Otsus ei ole küll seaduslikult siduv, ent annab märku, et riikidel on kohustus kaitsta neid, kelle elu on kliimamuutuste tõttu ohus.