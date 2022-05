Mets on justkui terapeut, kes kuulab hinnanguid andmata ja aitab mõtetes selgust luua.

Mets täidab südame positiivsete tunnetega. See keskkond annab lootust, tekitab tänulikkust ja aitab märgata ilu ümbritsevas. Minu lemmikmetsad asuvad Hiiumaal, kus veedan aega suviti. Neis on ürgsust ja väge. Ometi kogun Alexela kogukonnaprogrammi raames puid Harjumaale, sest rohelus kulub suuresti linnaruumiga hõivatud maakonda hädasti ära.

Julgustan Alexela kogukonnaprogrammiga liituma kõiki Eesti inimesi, kellele läheb korda meie loodus. Neid, kes otsivad võimalusi enda süsinikujalajälje vähendamiseks ja soovivad panustada kestliku mõtteviisi levikusse. Mulle tundub, et eriti hästi sobib Alexela kogukonnaprogramm kiire eluviisiga linnainimestele, kellel napib sageli aega ise aktiivselt looduse heasse käekäiku panustada. Kogukonnaga liitumine on mugav võimalus panna õlg alla uute puude Eesti metsadesse jõudmisele. Mulle avaldab tõesti muljet, kui läbimõeldud on kogu protsess – alustades liitumisest ja lõpetades puude istutamisega metsaühistute poolt. Minul kliendina on kindel tunne, et panustan koos teiste Eesti inimestega millegi suurema hüvanguks ja sellel on pikaajaline mõju.

Võimestav on kogeda, kui palju on Eestis sarnaselt mõtlevaid inimesi, kes mõtestavad enda tarbimise mõjusid ja keda seob tahe Eesti looduse hüvanguks panustada.